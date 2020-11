Volley Serie C femminile – Negri: “Il Medole pronto a tornare in palestra”

MEDOLE Anche in casa Medole per ora è tutto fermo. La serie C è considerato campionato di interesse nazionale, perciò la squadra del presidente Luca Zani potrebbe proseguire comunque la preparazione. Spiega bene la situazione il tecnico Andrea Negri: «Al momento siamo fermi, ma essendoci la possibilità di allenarci, stiamo pensando di ritornare in palestra per riprendere il lavoro. Ci piacerebbe organizzare qualche amichevole; vedremo se ci saranno i presupposti. Prima di ricominciare però, per tenere la situazione sotto controllo, faremo fare alle ragazze dei tamponi. Per ora tutte si allenano a casa da sole, seguendo uno specifico programma che è stato dato loro dal preparatore atletico. A questo punto, comunque, bisogna vedere cosa deciderà il Comitato lombardo sulla data d’inizio del torneo, sulla formula e sui gironi. Dobbiamo ancora capire se li cambieranno o se restano validi quelli già emanati».