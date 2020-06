Forte: entro l’estate finita la progettazione

PIETOLE (Borgo Virgilio) – Una ventina di giorni per affidare la progettazione e circa tre mesi per il progetto esecutivo. Passi in avanti per il recupero del Forte di Pietole, che nell’idea dell’amministrazione di Borgo Virgilio diventerà un museo multimediale di caratura internazionale dedicato al sommo poeta Virgilio.

Un intervento dal costo complessivo di 3 milioni di euro (2,2 per riqualificare gli spazi esterni-interni e 822mila per la promozione territoriale e l’allestimento museale, previsto entro l’estate del 2021), somma che in gran parte arriva dalla Regione Lombardia (1,5 milioni di euro) e dalle Fondazioni Cariplo (870mila), Bam (150mila) e Cariverona (110mila). Importante anche il contributo erogato dal Comune di Borgo Virgilio: 393mila euro.

Il percorso per il recupero definitivo della fortezza napoleonica (edificata nel 1808 dal generale francese François de Chasseloup-Laubat in contemporanea a quelle di Belfiore e di San Giorgio a difesa della vicina città di Mantova) era cominciato nel settembre del 2019 con la bonifica bellica dell’area. Un migliaio erano stati gli ordigni fatti brillare dal Genio dell’esercito. A settembre si entrerà così nella “fase 2” con la messa in sicurezza delle due casematte e di parte del bastione. La ricerca del Politecnico di Milano prevede la creazione di un centro interpretativo (accoglienza, museo interattivo, percorsi di esplorazione) del poeta nativo di Andes, diffuso all’interno delle casematte e negli spazi aperti del Forte.

La massima cura è andata nell’innestare le tracce delle nuove attività ricettive ed espositive modificando il meno possibile le preesistenze. La scelta dell’ingresso principale è ricaduta su strada del Corriere, che verrà riqualificata ricavando un parcheggio da 54 posti fra auto e bus. Altri 22 posti auto saranno realizzati verso Pietole. Nel fossato saranno ricavati due giardini: uno ludico, incentrato sulla storia militare della fortezza, e un secondo di tipo paesaggistico-letterario.

MATTEO VINCENZI