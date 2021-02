Volley Serie C – Via ai campionati. La vigilia delle squadre mantovane

MANTOVA L’attesa è finita. Domani iniziano i tornei maschili e femminili della Serie C lombarda di volley. Quattro i sestetti virgiliani al via: l’Asolaremedello di Luca Mutti nel maschile; la Davis Stradella di Enrico Pinzi e Diego Pavan, l’Inox Meccanica Rivalta di Cristian Verri e Cristian Manzoli, la Re/max Intermedia Medole di Andrea Negri e Massimo Segala nel femminile.

L’Asola esordisce a Bovezzo (ore 17) contro la seconda squadra del Valtrompia. «Si riprende dopo tanto tempo – afferma Mutti – . Partiamo con l’intenzione di fare del nostro meglio, subito ospiti di un team giovane».

Stradella riceve (ore 21) la seconda squadra del Bedizzole, sponsorizzata dalla Linea Saldatura. Dice il presidente Vanni Rigoni: «Abbiamo fatto bene la scorsa stagione e vorremmo ripeterci in questa. Perciò abbiamo deciso di rendere più coeso il roster».

In casa Rivalta parla Verri: «Il primo match con Piadena è stato rinviato a fine marzo. Cercheremo di fare meglio della scorsa stagione. E non regaleremo niente a nessuno». Il libero Sofia Coppiardi potrebbe rilevare l’infortunata Gugolati .

Infine, per Medole, ecco Negri: «Siamo neopromossi, fissare degli obiettivi non è facile non conoscendo le altre squadre. Puntiamo a far bene». Esordio a Capergnanica (20.30) contro Zoogreen.