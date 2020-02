Pallavolo – Emergenza virus, fermi quasi tutti i campionati di volley dalla B alla D

MANTOVA L’emergenza Coronavirus, che ieri ha colpito la zona del Lodigiano in Lombardia, ha condizionato anche il mondo dello sport. In serata è arrivato il comunicato della Federvolley che ha sospeso diversi campionati, riguardanti tra l’altro quasi tutte le squadre mantovane. Al momento gioca solo l’Euromontaggi Porto (serie B2 femminile girone D) a San Vito di Leguzzano (Vi) con il Gps Group alle ore 20.30. Salta tutto il resto del programma di pallavolo. Rinviato quindi l’atteso derby Viadana-Gabbiano in B maschile (girone B) e la gara della Nardi Volta a Santa Giustina in serie B1 femminile (girone B). Questo il comunicato: «La Federazione Italiana Pallavolo, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane, in prima analisi a scopo precauzionale e poi con l’obiettivo di salvaguardare comunque il regolare svolgimento dei Campionati, determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, Serie B1 Femminile – gironi A e B, Serie B2 Femminile – gironi B, C, della giornata in programma nei giorni 22 e 23 febbraio 2020, che sarà recuperata a data da destinarsi. La FIPAV invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune. La Federazione, rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore». Rinviate a data da destinarsi anche tutte le gare di serie C maschile girone A, C femminile girone C e D, serie D maschile girone C e serie D femminile girone E e G. Saltano quindi Asola Remedello-Vizzolo Predabissi (serie CmA); Davis-Bienno, Alitest Viadana-Zoogreen e Chorus-Rivalta (CfD); Gabbiano-Baraonda (DmC); Pegoriva-Bedizzole; Piubega-Vobarno e Piovani Robecco-Medole (DfG). Al momento gioca soltanto, nel girone B della C femminile Emilia Romagna, l’Ariolas che a Moglia sfida il Vtb Progresso (ore 18.30). Nel girone C della D/f, la Truzzi a Poggio Rusco sarà in campo mercoledì 26 con il Giovolley Reggio.

Vista la richiesta della Federazione, anche la serie A potrebbe prendere provvedimenti nella giornata odierna. Al momento le gare dei campionati di A1 (come la Pomì qui a lato) e A2 restano confermate.