Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, via Danicic

MANTOVA La telenovela Danicic è arrivata al suo epilogo. Un addio che si consumerà per forza nelle prossime ore.

Oggi chiuderà il mercato (e non il 31 marzo come accadrà per le altre competizione sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti) e il centrale croato dovrebbe salutare il biancorosso. Se in settimana, con l’infortunio di Hrkac, che è ancora in Croazia per curarsi allo strappo muscolare alla coscia destra, sembrava che l’ex capitano avesse accettato di rimanere e di chiudere la stagione in maglia biancorossa, nelle ultime ore il Saviatesta ha preso atto dell’impossibilità di prosegure assieme.

Il croato ha moltissimo mercato: al Mantova sono arrivate ben 12 offerte dai club di Serie A e oggi sarà valutata quella più vantaggiosa. Il ds Cristiano Rondelli esclude che ci possano essere degli scambi con altri giocatori. Nel frattempo la squadra di mister Jeffe si prepara per la gara di domani pomeriggio al NeoLu contro il Real San Giuseppe.

A parte Hrkac e tutti disponibili per il tecnico brasiliano. Lo stesso per i campani che arrivano a Mantova agguerriti e motivati a riscattare la sconfitta del match di andata, recuperata soltanto la settimana scorsa. In palio punti pesanti per la salvezza. Sarà quello con la compagine napoletana l’ultimo match prima della sosta per le nazionali, impegnate per la qualificazione a Euro 2022. Incroci azzurri per due biancorossi: Savolainen, convocato per la Finlandia giocherà contro l’Italia il 5 marzo, a Vantaa, mentre Leo con il Belgio sarà di scena a Prato il 9 marzo. Solosi partirà con la sua Romania, Petrov è stato invece chiamato dalla Serbia. Nessun biancorosso farà parte invece del giro azzurro. Resta a Mantova, capitan Suton. Il croato sfrutterà la pausa per continuare a lavorare con il resto della squadra in vista del rientro in campo, previsto per il 13 marzo contro Lido di Ostia. Gara che sarà trasmessa su RaiSport. Real e Ostia Lido: due incontri decisivi per le sorti del campionato.