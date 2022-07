Grazie, il popolo dei fedeli saluta il buon vescovo delle famiglie

Mantova Secondo giorno di compunzione e preghiera nel santuario della Beata Vergine delle Grazie per monsignor Egidio Caporello, vescovo emerito di Mantova scomparso nelle prime ore di lunedì, e già dalla stessa mattinata composto davanti all’altare maggiore sotto l’icona di quella Madonna da lui tanto venerata nei trentacinque anni di permanenza a Mantova.

Il caldo torrido e il periodo di ferie non ha fatto mancare a monsignor Egidio la presenza continua di fedeli e personalità di sorta al suo feretro. Numerose le presenze di politici e figure istituzionali che hanno portato l’estremo saluto al compianto presule, l’artefice di mille battaglie sociali condotte accanto alle rappresentanze di Comuni, Provincia, forze dell’ordine o altro. Un uomo «umile e colto», come lo hanno definito gli ex sindaci Sergio Genovesi e Gianfranco Burchiellaro, coi quali mons. Caporello aveva mantenuto un legame di frequentazione e di reciproca amicizia, anche dopo il suo collocamento in pensione nel 2007 per raggiunti limiti di età. Un vescovo molto vicino alle famiglie, pure si è detto, al punto che fu proprio monsignor Caporello a volere aggiungere una “f” all’azienda partecipata dal Comune per andare al servizio delle persone fragili; quella “f” di Aspef, appunto, voleva nelle sue intenzioni portare aiuto anche alle famiglie.

Il presidente della Provincia Carlo Bottani, che è anche sindaco di Curtatone, lo ha ricordato con un accorato messaggio diffuso sui social network: «Grazie per tutto l’amore, l’ascolto e l’accompagnamento che ci hai donato caro Vescovo Egidio Caporello!». Un messaggio che prelude a una commemorazione ufficiale che si terrà nei giorni della festa dell’Assunta nell’imminente Ferragosto.

Frattanto si sono avvicendati i Rosari nel santuario recitati e cantati da don Giuseppe Frittoli. Ieri la messa celebrata dal vescovo emerito Roberto Busti, successore di Caporello nella Cattedrale. Oggi il rito sarà officiato dal vescovo Gianmarco Busca. Domattina alle 10 le esequie nella concattedrale di Sant’Andrea.