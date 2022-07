Calcio Promozione – Jacopetti: “Il San Lazzaro punta ai play off”

Mantova La politica del San Lazzaro non cambia: niente follie sul mercato e spazio ai giovani cresciuti nel vivaio. Del resto ne ha uno tra i migliori di tutta la provincia e l’approdo in prima squadra è stimolo importante per tutti i suoi ragazzi. Lì, ad aspettarli, troveranno un allenatore che con i giovani ci sa fare e non ha paura di lanciarli. Michele Jacopetti è passato dalla scrivania al campo, anzi ricopre il doppio ruolo di mister e direttore sportivo, un manager all’inglese che la società cittadina ha sperimentato con grande fortuna alcune stagioni fa con Alessandro Cobelli. Dopo l’addio di Stefano Negrini, al termine di una stagione a dir poco tribolata, chiusa comunque con la salvezza, la scelta di promuovere “Jaco” è parsa subita la più naturale e logica. E lui ha le idee chiare su quale dovrà essere il ruolo del San Lazzaro nel prossimo campionato di Promozione.

«L’obiettivo per questa stagione – spiega – è quello di disputare un torneo più tranquillo del precedente. Nel quale siamo partiti bene e abbiamo fatto un ottimo girone di andata, chiuso in zona play off. La squadra, però, ha dovuto poi superare diverse traversie e non è riuscita a confermarsi nel ritorno, arrivando alla salvezza solo ai play out, con un’autentica impresa (recuperando clamorosamente lo 0-3 dell’andata contro la Bagnolese, ndr)». «Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati – prosegue Jacopetti – e stavolta puntiamo alle prime posizioni, zona play off tanto per farla breve. Crediamo di avere i mezzi per competere con tutti. Sul mercato tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ovviamente in rapporto ai mezzi che avevamo a disposizione: Baietta, Del Bar, Gomes e Halili sono atleti di spessore, qualcuno è anche reduce da esperienze in Eccellenza. Abbiamo tenuto Rasini e siamo contenti. Speriamo di avere un cammino lineare, di essere costanti e non avere gli alti e bassi che ci hanno penalizzato nella passata stagione».

Il raduno del San Lazzaro è fissato al primo di agosto al Migliaretto; sabato 6 prima amichevole a Colorno, il 13 in città col Porto, il 17 contro l’Union Team, il 20 a Roncoferraro con la Serenissima e forse il 28 l’ultima col Curtatone, ma dipenderà anche dal calendario di Coppa.