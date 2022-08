Tennis Tavolo – Europei, Arlia ko nel primo singolare

Monaco (Ger) Dopo la vittoria ottenuta sabato in doppio con Gaia Monfardini, che l’ha promossa al tabellone del doppio, ieri mattina Nicole Arlia non è riuscita a esordire positivamente anche nella fase di qualificazione del singolare dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. L’atleta della Brunetti Castel Goffredo nel primo match del Gruppo 6 ha perso per 3-2, dopo aver condotto per 2-0 (11-9, 11-4, 8-11, 6-11, 4-11), contro l’inglese Charlotte Bardsley.

Nel primo set l’azzurra ha recuperato da 1-4 a 5-4, portandosi poi sul 9-7. Si è procurata due palle di chiusura e ha sfruttato la seconda.

Il secondo parziale è stato un monologo della castellana, che è volata sul 7-2 e non ha faticato a contenere i tentativi di rientro dell’avversaria. Arlia ha iniziato bene anche la terza frazione (5-2), è stata rimontata (5-5) ed è tornata avanti (7-5). Dall’8-6 ha però subìto un break di 5-0.

Bardsley alla ripresa del gioco ha cavalcato l’onda (5-1) è stata recuperata (6-6) e, con un altro 5-0, ha rinviato il verdetto alla “bella”. L’inglese non ha alzato il piede dall’acceleratore e ha dominato, prendendosi il successo. L’altra azzurra della Brunetti, Gaia Monfardini (n. 298), esordirà oggi alle 12.25 e affronterà al tavolo 5 la serba Sabina Surjan. Arlia nel Gruppo 6 al tavolo 6 sfiderà l’estone Reelica Hanson. Giorgia Piccolin (n. 83) è già in tabellone, essendo la testa di serie n. 23. Debora Vivarelli (n. 147 del ranking mondiale) ha iniziato con il piede giusto il suo girone di qualificazione. Nel Gruppo 12 ha confermato il pronostico e sconfitto per 3-1 (11-8, 11-7, 7-11, 12-10) la norvegese Martine Toftaker (n. 559). L’azzurra si è aggiudicata senza patemi i primi due parziali e nel terzo è partita indietro (1-4). Ha recuperato (5-5), per poi scivolare nuovamente sotto (5-7). Ha dovuto fronteggiare quattro set-point (6-10) e ha ceduto al secondo.