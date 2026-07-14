Auto “parlante” a zonzo di notte in centro città

MANTOVA Chi non è riuscito ad andare a uno dei raduni illegali di auto che hanno creato caos tra l’Alto Mantovano e la Bassa Bresciana lo scorso fine settimana, ha rimediato facendosi un giro per le vie del centro a notte fonda con il passeggero armato di megafono che annunciava la direzione da prendere ai residenti. È quanto è stato ripreso da un cittadino verso le due di lunedì tra via Giulio Romano e corso Garibaldi. Un raid notturno in piena regola se non a tutto gas almeno a tutto volume, che è stato decisamente poco gradito da chi ha ripreso con il cellulare il passaggio dell’auto “parlante”. Il veicolo incriminato è una Punto bianca con una vistosa ammaccatura sul lato posteriore. Nella stessa zona sono stati segnalati vari episodi di disturbo alla quiete notturna negli ultimi tempi. In particolare ragazzini che giocano per strada a notte fonda facendo schiamazzi e urlando a squarciagola.