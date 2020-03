Muore a Giakarta il Notaio Piero Barziza

MANTOVA È mancato durante il suo ultimo viaggio in un ospedale di Giakarta in Indonesia il notaio Piero Barziza, di Desenzano, ma molto conosciuto in territorio mantovano. Grande appassionato di viaggi, dell’Africa in particolare, in quest’ultima vacanza insieme alla moglie Franca Boni, nell’arcipelago indonesiano è stato colpito dal virus, che affligge il mondo.

Piero Barziza ha svolto per diverso tempo la sua attività notarile a Castel Goffredo e nell’alto mantovano, ma era anche conosciuto per essere un “tifosissimo” della moglie Franca Boni e della figlia Monica, la coppia regina nelle manifestazioni di auto d’epoca, tanto da essersi aggiudicate spesso la Coppa delle dame sia alla Mille Miglia e al Gran Premio Nuvolari.

Nel viaggio di ritorno ha accusato affaticamento e febbre alta, ricoverato in ospedale a Giakarta per infezione polmonare. Per ora non si hanno altre notizie e la moglie è tenuta nella capitale in quarantena. L’ambasciata italiana sta seguendo la situazione per agevolare e garantire il rientro in Italia.

Aveva 78 anni, desenzanese, molto attivo in ambito sportivo e sociale, appassionato velista e anche alpino, lascia la moglie Franca Boni, figlia dello storico sindaco di Brescia Bruno Boni, e i figli Monica e Angelo.