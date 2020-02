Calcio Serie D – Il “nuovo” Mantova pronto per Sasso Marconi

Mantova Conto alla rovescia per il debutto del “nuovo” Mantova targato Garzon-Cuffa. L’eco dell’esonero di Brando, che ha oltrepassato i confini locali, non si è ancora spenta. Ma la truppa biancorossa è giustamente già proietta al match di domani a Sasso Marconi, contro i bolognesi dell’ex Franco Farneti. È una partita che, per una serie di motivi, si presenta senza dubbio più aperta rispetto all’andata, quando il Mantova stravinse 5-1. Da allora il Sasso ha cambiato marcia a suon di risultati positivi, fino a raggiungere un tranquillo decimo posto in classifica. L’ultima sconfitta risale al 15 dicembre e in questo 2020 il bottino conta un pareggio e tre vittorie consecutive. Davvero niente male.

Ma che Mantova vedremo a Sasso? Garzon e Cuffa, come annunciato in sede di presentazione, hanno scelto di puntare sulle motivazioni, cercando di riportare nel gruppo l’entusiasmo e le certezze in parte perduti. Gli effetti di questa cura rivitalizzante li vedremo domani sul terreno gibboso dello stadio Carbonchi di Sasso. Nulla sembra cambiato dal punto di vista tattico (ma anche questo era già stato chiarito dai due). Il Mantova si presenterà con il collaudato 4-3-3 e senza alcuni uomini chiave. Sono infatti confermate le assenze di Valentini e Dellafiore, che dovrebbero tornare disponibili per la prossima settimana. Con loro fuori causa anche i giovani Landri e Haveri (quest’ultimo richiesto inutilmente dal Gozzano). A forte rischio forfait anche Giorgi e Aldrovandi: sul loro conto si deciderà oggi, ma la sensazione è che al massimo andranno in panchina, per poi rientrare nel match successivo contro il Forlì.

Stando così le cose, l’undici di partenza non sembra oggetto di tanti dubbi. Uno dei pochi, tanto per cambiare, è in porta: Athanasiou pare conservare il vantaggio costruito nelle ultime settimane su Adorni, ma vedremo se il cambio di guida tecnica provocherà un nuovo ribaltone. In difesa, Garzon e Cuffa sono orientati a schierare Galazzini a destra, la coppia Carminati-Venturini al centro e Lisi (che ha smaltito l’influenza) a sinistra. I candidati per il centrocampo sono Minincleri, Mazzotti e D’Iglio. In attacco la notizia (per modo di dire) è il rientro di Scotto, che ha scontato la squalifica. Il bomber sardo andrà a caccia del 20esimo gol in campionato, mentre Altinier e Guccione cercheranno di sbloccarsi dopo tre partite a secco. Il Mantova svolgerà la rifinitura oggi alle 15 allo stadio Martelli, poi partirà per Sasso Marconi.

L’arbitro della partita sarà Domenico Mirabella di Napoli. Per lui nessun precedente col Mantova e nessun match diretto quest’anno nel girone D. Ad assisterlo Federico Laici di Valdarno e Diego Peloso di Nichelino. Fischio d’inizio, come sempre alle 14.30. Il Fiorenzuola, che segue il Mantova a -3, sarà di scena a Carpaneto.