Calcio Serie C – Mantova, strada spianata per Nicola Corrent

MANTOVA Siamo solo a metà maggio, ma i tifosi del Mantova fremono in attesa di conoscere il nuovo allenatore biancorosso. In viale Te avevano parlato di annuncio imminente, ma la scorsa settimana è trascorsa senza alcuna comunicazione. Tutto rimandato a questa, anche se la decisione pare ormai presa. Le sensazioni emerse negli ultimi giorni si rafforzano di ora in ora: la strada, già ampiamente tracciata, porta a Nicola Corrent. Dunque, niente conferma per Maurizio Lauro: nessuno l’ha ancora comunicato ufficialmente al diretto interessato, ma lui sembra averlo capito. E, del resto, se il Mantova avesse voluto affidarsi ancora al tecnico campano, non avrebbe temporeggiato così a lungo. Il ds Alessandro Battisti, che spingeva per una conferma di Lauro, non deve aver riscontrato pareri altrettanto positivi dal resto della dirigenza. Da qui la decisione di spostarsi su altri profili.

Corrent ha bruciato tutti. Dopo anni di esperienza nel settore giovanile del Verona, i tempi sono maturi per mettersi alla prova con una prima squadra. Logica, a questo punto, la scelta di dirottarlo al Mantova, con il beneplacito di Maurizio Setti. Classe 1979, ex centrocampista, il tecnico veronese ha concluso proprio ieri il suo campionato Primavera, vincendo 2-1 a Napoli e condannando i partenopei ai play out. Un campionato ben condotto, che il Verona ha concluso al nono posto salvandosi con largo anticipo. Corrent era finito sul taccuino degli osservatori (tra cui la Juve) già lo scorso anno, quando appunto vinse il campionato Primavera 2 guadagnandosi la promozione nella massima serie giovanile.

Perchè allora il Mantova non l’ha ancora annunciato? Essenzialmente per due motivi: uno, attendeva che Corrent esaurisse i suoi impegni con la Primavera; due, starebbe comunque valutando un altro profilo, giusto per togliersi ogni dubbio (che al momento non sembra tale da ribaltare le scelte). Ma, soprattutto, in questi giorni si stanno definendo i dettagli dell’operazione, sia sul piano economico che su quello tecnico. Il fatto di essere solo a metà maggio consente alla dirigenza biancorossa di ponderare bene ogni riflessione, in funzione dell’organico che si andrà ad allestire e degli obiettivi che il club si è prefissato. Attendiamo fiduciosi.