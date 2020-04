Regione Lombardia: meno contagiati e pazienti in terapia intensiva

MILANO – Ricoverati e pazienti i in terapia intensiva in calo. Meno anche i casi di contagio . Costante il numero dei decessi: 163.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

i casi positivi sono: 66.971 (+735)

– i decessi: 12.376 (163)

– in terapia intensiva: 901 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.138 (-204)

– i tamponi effettuati: 270.486 (+6.631)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

MANTOVA: 2.913 (+8)

BG: 10.738 (+49)

BS: 12.004 (+58)

CO: 2.550 (+62)

CR: 5.491 (+74)

LC: 2.080 (+8)

LO: 2.740 (+16)

MB: 4.157 (+59)

MI: 16.112 (+287)

PV: 3.641 (+59)

SO: 960 (+4)

VA: 2.196 (+38)

e 1.389 in corso di verifica.