Mtb – Domani a Medole la Southgardabike

Medole L’entusiasmo e l’adrenalina a Medole per l’edizione 2022 della Southgardabike sono già alle stelle, merito delle coinvolgenti iniziative che si sono tenute ieri pomeriggio nel centro storico della località dell’Alto Mantovano. Ora la parola passa agli specialisti delle ruote grasse che animeranno domani la sezione agonistica della due giorni medolese che ancora una volta porta la firma del Pedale Medolese del presidente Tazio Palvarini.

Due i percorsi previsti: quello Marathon, sulla distanza di 60 km, e quello Middle; in questo caso i chilometri da percorrere saranno 30. All’appuntamento possono partecipare, sebbene fuori classifica, anche gli appassionati della specialità gravel e quelli dell’E-bike.

L’elenco partenti, che anche quest’anno annovera i nomi illustri del mondo dell’Mtb, presenti pure i mantovani, comprende oltre 1000 atleti provenienti anche da nazioni europee e da altri stati. Vale la pena sottolineare a tale proposito che tra i protagonisti delle edizioni precedenti vi sono stati personaggi del calibro di Claudio Chiappucci, Paola Pezzo, Roel Paulissen, Luca Paolini, Paolo Savoldelli, Gilberto Simoni e Annabella Stropparo.

Il prestigio raggiunto in questi anni dalla manifestazione di Medole è la conferma della validità del progetto ideato dai promotori che insieme alla parte agonistica, che si svolgerà in un paesaggio affascinante e ricco di stimoli, hanno ritenuto importante dare il giusto risalto agli altri aspetti che caratterizzano i territori dell’Alto Mantovano.

Il programma della giornata prevede dalle ore 7 alle 8 il ritiro dei pettorali mentre alle 8.45 le autorità locali porteranno agli atleti e al pubblico i saluti e formuleranno l’augurio di vivere un’esperienza carica di divertimento ed entusiasmo.

Alle ore 9 in piazza Vittoria verrà dato il via alla Marathon mentre alle 9.20, dal medesimo contesto, si abbasserà la bandiera a scacchi per chi affronterà il percorso Middle.

Restando tra le ruote grasse; domani gli atleti dello Sporteven e del Chero Group Team Sfrenati saranno in gara nell’internazionale di Lugagnano (Vr).

Paolo Biondo