ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al rinvio delle elezioni amministrative e regionali, previste in primavera. Il voto, per il rinnovo dei consigli regionali e comunali, potrebbe slittare, a quanto si apprende, in una finestra temporale che va dal 15 settembre al 15 dicembre. Tra le Regioni chiamate al voto ci sono Liguria, Toscana, Puglia, Marche, Campania e Veneto. Gli attuali consigli regionali restano in carica fino al 31 agosto.

