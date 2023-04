Automobilismo – Matteo Cressoni cala il poker: si parte domenica a Portimão (Wec)

Volta Dopo Pasqua gli impegni di Matteo Cressoni Automobilismo – Cressoni cala il poker: si parte domenica a Portimão (Wec)e del Team Iron Lynx diventeranno molto pressanti, con 4 gare consecutive in altrettanti weekend. Domenica 16 il 38enne pilota mantovano, coadiuvato dai compagni di squadra Claudio Schiavoni e Alessio Picariello, dovrà fronteggiare gli avversari per 6 ore sulla pista lusitana di Portimão in ciò che sarà la seconda prova del WEC (World Endurance Championship). Dopo il 6° posto conquistato nella gara inaugurale del WEC, la 1000 Miglia di Sebring (USA), Matteo e il team guardano fiduciosi a questo secondo appuntamento di campionato, su un tracciato che potrebbe premiare le doti velocistiche e di guidabilità della loro Porsche 911 RSR #60. Dal Portogallo alla Spagna il tragitto è breve. Matteo inizierà la propria stagione agonistica del campionato ELMS (European Le Mans Series) sulla pista catalana di Barcellona. Test ufficiali il 19 aprile, gara domenica 23, sulla distanza di 4 ore come da regolamento ELMS. Al volante della Porsche 911 RSR #60 del Team Iron Lynx ci saranno anche Claudio Schiavoni e Matteo Cairoli. Terzo round WEC, sabato 29, sulla tecnica pista belga di Spa-Francorchamps, poi il 7 maggio a Imola per la seconda prova del campionato ELMS.