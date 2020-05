Sicurezza: i biglietti dei treni verranno controllati a terra

MILANO – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso solidarieta’ al controllore ed agli agenti aggrediti a bordo di un convoglio Trenord fermo alla stazione di Milano Bovisa da un extracomunitario senza biglietto.

“Diventa sempre piu’ indispensabile controllare il possesso del biglietto prima di salire sul treno proprio per evitare situazioni come queste – sottolinea l’assessore. Chiedo infatti da tempo ai Ministri competenti di aumentare il numero di agenti della Polfer e dei militari, personale che continuo a ringraziare per gli sforzi quotidiani. Contestualmente pero’ mI chiedo come mai a Roma lo scorso inverno sono stati inviati 500 agenti e a Milano ancora nessuno?”