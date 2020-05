Carabinieri denunciano un giovane per vilipendio alle forze armate

SAN GIORGIO BIGARELLO – I carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno denunciato un ventenne, originario del Brasile, per il reato di vilipendio alle Forze Armate per aver pubblicato in rete, sul proprio profilo di un noto social network, uno spezzone di un video, che ritrae una pattuglia dell’Arma, sottotitolandolo con frasi ingiuriose.

Erano le ore 20 del 13 maggio, quando i militari, nel transitare in piazza Silone, hanno notato tre giovani assembrati che, senza rispettare le distanze interpersonali e in preda all’euforia, stavano consumando delle bevande e ascoltando musica.

All’atto del controllo è subito stato evidente che quelle bevande erano alcoliche e che i tre erano in stato di alterazione psicofisica in quanto si sono mostrati, sin da subito, provocatori ed irriverenti, videoregistrando anche le operazioni che stavano svolgendo i militari.

In carabinieri, anziché cedere alle provocazioni, si sono limitati sul momento a identificare i giovani, procedendo in separata sede a contestare le sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e per la violazione delle misure finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Nel frangente, a distanza di un’ora circa dal controllo, sono giunte diverse segnalazioni da cittadini sull’avvenuta pubblicazione sul web del video ingiurioso e pertanto, per uno dei tre, è anche scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Mantova.