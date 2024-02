Com’è nata la tradizione delle uova di Pasqua?

Simbolo indiscusso della Pasqua, nonché sorpresa gradita da ogni bambino, le uova di Pasqua hanno una storia lunga e importante alle spalle. Classiche al cioccolato al latte, fondente ed extra fondente o al cioccolato bianco, in versione artigianale realizzate a mano o nelle innovative e particolari interpretazioni gourmet, le uova di cioccolato con sorpresa all’interno sono un must immancabile durante il periodo pasquale e sono un prodotto richiesto e ricercato in ogni parte del mondo.

Per questo motivo sempre più aziende produttrici hanno scelto di venderle anche sul web, dando così la possibilità a tutti di scegliere le proprie uova di pasqua online e di riceverle direttamente a casa pronte da gustare. Tra chi offre questo servizio spicca Venchi, che propone uova di Pasqua con sorpresa di grandissima qualità, diventate un must della tradizione italiana: classiche o ricoperte da delizie (tra cui nocciole intere, pistacchi, mandorle, granella di lampone, ecc.) sono un regalo perfetto per la Pasqua 2024.

Uova di Pasqua: una storia che arriva da lontano

Da sempre l’uovo, proprio per la sua particolare forma, ha avuto un significato simbolico e sacro estremamente importante di vita, nascita e fertilità.

Per i romani era usanza seppellire un uovo colorato di rosso nel terreno per portare fortuna al raccolto, mentre in epoca pre-cristiana era diffusa la tradizione dello scambio delle uova per festeggiare l’arrivo della primavera. Si deve però alla Germania, durante il Medioevo, la diffusione di questa pratica, che inizialmente prevedeva lo scambio di uova bollite decorate prima tra i nobili e gli aristocratici e poi come dono alla servitù e omaggio tra gli abitanti delle comunità. Nacquero così le uova artificiali, prodotte e decorate con metalli preziosi, che si diffusero ovunque.

Occorre però arrivare a inizio Settecento per risalire all’origine dell’uovo di cioccolato: fu infatti il re Sole, Luigi XIV, il primo a gustare questa specialità dolce, realizzata dal suo chocolatier di corte.

Solo intorno a fine 1800, questa volta grazie a un orafo russo incaricato dallo zar di realizzare un prezioso uovo di Pasqua da regalare alla consorte, nacque la tradizione di mettere una sorpresa all’interno (anche se in molti danno la natalità di questa idea a Torino già nel Settecento).

Uova di Pasqua 2024: le novità rigorosamente di cioccolato

Come nel 2023, anche nella Pasqua 2024 le uova di cioccolato con sorpresa che andranno per la maggiore saranno quelle artigianali. Realizzate con ingredienti di alta qualità e tecniche di lavorazione tradizionali, sono prodotte e decorate a mano da cioccolatieri esperti e appassionati. Grande conferma anche per le uova di Pasqua gourmet, originali creazioni incartate in eleganti confezioni regalo che giocano con il cioccolato declinandolo in infinite varianti e stupiscono per il mix di gusti e abbinamenti inediti che propongono.

A sorprendere saranno anche le forme, che assumono design tutti nuovi e diventano veri e propri capolavori di pasticceria (ad esempio, l’uovo di Pasqua a campana o quello a punta). Infine, un trend che piacerà a tutti è il mini uovo di Pasqua: prodotti di straordinaria manifattura in dimensione mignon che darà l’opportunità di assaggiare più gusti senza mai stancarsi.