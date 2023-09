Apprendistato professionalizzante, dalla Provincia un nuovo servizio di help desk

MANTOVA – Via al nuovo sportello informativo di help desk online sull’apprendistato professionalizzante voluto dalla Provincia di Mantova. Il servizio è disponibile all’indirizzo www.infoapprendistatomantova.it, ed è erogato da Islm su incarico dell’ente di Palazzo di Bagno nell’ambito del contratto relativo all’apprendistato professionalizzante. Il servizio è totalmente gratuito e con possibilità di accesso senza alcuna limitazione. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzato per l’inserimento lavorativo dei giovani: consente infatti di effettuare un ingresso nel mondo del lavoro agevolato, con una forte riduzione degli oneri fiscali, proprio per compensare l’azienda che sceglie questo tipo di percorso che prevede anche momenti di formazione obbligatori. Il nuovo servizio di informazione persegue da una parte l’obiettivo di contribuire alla diffusione e promozione del contratto di apprendistato presso giovani e famiglie, lavoratori, imprese e loro organi di rappresentanza, corpi intermedi, consulenti del lavoro, agenzie per il lavoro e altri intermediari, istituzioni locali, agenzie formative e enti del terzo settore, operatori dei servizi al lavoro pubblici e privati. E dall’altro agevola e supporta il processo di attivazione del contratto di apprendistato e l’erogazione della formazione in capo alle istituzioni formative e alle imprese attraverso la facilitazione e l’indicazione di informazioni corrette. Il servizio di help desk, in quanto di pertinenza specifica della Provincia di Mantova è concentrato sull’apprendistato professionalizzante, vale a dire l’apprendistato destinato ai giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, che desiderano apprendere una professione o conseguire una qualifica professionale. Risponde di conseguenza esclusivamente a richieste di informazioni relative alle modalità formative presenti in tale contratto afferenti a norme nazionali e locali, disposizioni e avvisi emanati da Regione Lombardia e Provincia di Mantova.