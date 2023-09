Lite tra senzatetto in piazza Virgilina per una bottiglia di vino contesa

MANTOVA – Complici i fumi dell’alcol, in precedenza ingurgitato, si sono messi a discutere animatamente arrivando a mettersi le mani addosso. Il tutto per una bottiglia di vino che nessuno voleva dividere. Lite per futili motivi quindi quella occorsa, ieri pomeriggio, tra due senzatetto in piazza Virgiliana e che ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante per sedare gli animi pericolosamente accesisi. Protagonisti dell’episodio violento due uomini, uno di 53 e l’altro di 59 anni. Ad avere la peggio è stato il secondo, soccorso dal personale sanitario della Croce Verde a causa di alcuni graffi ed escoriazioni.

Nulla di grave in ogni caso: l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Carlo Poma in codice verde. L’alterco, scoppiato poco dopo le 17, è stato subito sedato grazie al tempestivo intervento degli agenti della questura di piazza Sordello. Stando a quanto sommariamente appurato pare che tra i due clochard vi fosse in atto un’aspra contesa per stabilire chi potesse usufruire più dell’altro della bottiglia di vino. Evidentemente nessuno dei due soggetti voleva bere meno del rivale. Alcune persone presenti in piazza Virgiliana, udendo le grida, hanno subito capito che la questione poteva mettersi male allertando così immediatamente le forze dell’ordine. Alla fine la faccenda si è fortunatamente risolta con solo qualche lieve contusione oltre all’identificazione dei due contendenti negli uffici della questura.