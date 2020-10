Calcio Serie C: MANTOVA-CARPI (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli, che torna ad ospitare una partita dopo 8 mesi e riapre i cancelli ad un numero limitato di tifosi (circa 500). Secondo match di campionato per i biancorossi di mister Troise, che vogliono dare un seguito alla bella vittoria di Fermo. Di fronte il Carpi, altra formazione composta da ragazzi giovani e reduce dal sorprendente 2-0 rifilato alla Sambenedettese. Il Mantova deve fare a meno dello squalificato Checchi e degli infortunati Baniya, Lamberti e Fontana. Ganz parte dalla panchina. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA Tozzo; Bianchi, Milillo, Panizzi, Zanandrea; Zibert, Mazza; Guccione, Gerbaudo, Rosso; Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Militari, Zappa, Ganz, Palmiero, F. Tosi, Saveljevs, Esposito, Moreo, Nappi. All.: Troise.

CARPI Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Martorelli, Bellini, Fofana, Lomolino (12′ Danovaro); Maurizi, Carletti, Giovannini. A disp.: Pozzi, Rossi, Danovaro, Ferrieri, Varga, Ferri, Sassi, Marcellusi, Biasci. All.: Pochesci.

ARBITRO Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (assistenti: Ricciardi e Vitale di Ancona; quarto uomo: Schiavon di Treviso)

RETI

NOTE Ammoniti: Guccione. Calci d’angolo: 1-1.

Primo tempo

25′ Il Mantova cerca di accelerare, ma il pressing degli emiliani costa qualche imprecisione ai virgiliani.

22′ Angolo di Rosso, la palla arriva a Cheddira che, costretto ad anticipare il tiro dal portiere in uscita, spara abbondantemente fuori.

20′ Carpi senza remore in questa prima parte del match. Il Mantova fatica a costruire gioco.

19′ Tiro improvviso di Maurizi da 30 metri che per poco non sorprende Tozzo. Palla alta di un soffio.

18′ Primo cartellino giallo del match, sventolato sotto il naso di Guccione per un fallo a centrocampo.

14′ Punizione rasoterra di Maurizi, bene Tozzo.

13′ Occasione Mantova con Gerbaudo il cui sinistro centrale viene bloccato da Rossini.

12′ Primo cambio per il Carpi. Il vivace Lomolino è costretto ad uscire, al suo posto Danovaro.

11′ Match combattuto tra due squadre aggressive.

10′ Insistita azione del Carpi conclusa con un tiro da fuori area di Martinelli. Tozzo si distende e neutralizza.

8′ Punizione per il Mantova. Lo schema non riesce e l’azione sfuma.

6′ Tiro di Giovannini che costringe Tozzo a rifugiarsi in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

4′ Primo affondo del Mantova con Rosso. Poco dopo un cross di Zanandrea impegna Rossini che blocca in presa alta.

1′ Carpi in avanti in queste primissime battute.

Calcio d’inizio per gli emiliani. Partiti!

Le squadre entrano in campo separatamente, come da protocollo. Tutto pronto per l’esordio casalingo del Mantova, in maglia bianca. Carpi in rosso.