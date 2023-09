Palazzo Forti a Sabbioneta pronto al restyling: affidata la riqualificazione

SABBIONETA – I lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale di palazzo Forti, intervento di recupero che richiederà un esborso complessivo di oltre 300mila euro euro, sono stati affidati in fase iniziale: proprio nella giornata di ieri la Centrale Unica di Committenza ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa Marmiroli Srl con sede a Bagnolo in Piano. Chiaramente l’affidamento risulta ora in fase iniziale, a breve infatti come la procedura richiede saranno espletate tutte le verifiche del caso, una volta fatto ciò si procederà con la firma del contratto di appalto e successivamente con l’apertura del cantiere di riqualificazione. L’opera a tal riguardo, sarà finanziata con i fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativi il bando Attrattività dei Borghi, a cui il Comune di Sabbioneta si era candidato con l’intento appunto di ottenere dei finanziamenti utili a portare a termine l’intervento. Palazzo Forti, luogo strategico per la promozione della cultura locale, della formazione e del territorio risulta già sede di attività universitarie insediate dal Politecnico di Milano. Come più volte illustrato dal sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali il progetto di riqualificazione prevede principalmente interventi di sistemazione di carattere impiantistico, energetico e antincendi. Ora non resta che attendere la firma del contratto di appalto e l’apertura del cantiere, prima di assistere al via ai lavori.