Armi da guerra in casa: i Carabinieri scoprono un arsenale a Melara

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, in collaborazione con personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga (MN) e Castelmassa (RO), hanno eseguito una perquisizione domiciliare in Melara presso l’abitazione di un 44nne.

I militari hanno rinvenuto il sottonotato materiale bellico, detenuto illecitamente dal proprietario:

– 2 granate da mortaio;

– 3 tubi lanciarazzo;

– 1 otturatore per fucile Mauser;

– 1 baionetta per fucile Mauser;

– 1 canna di fucile Mauser;

– 1 canna di probabile fucile mitragliatore;

– 164 munizioni da guerra di vario calibro;

– 50 ogive di munizioni da guerra di vario calibro;

– Altro materiale pertinente alle armi di cui sopra.

Quanto illecitamente detenuto veniva sottoposto a sequestro penale, ed il 44nne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rovigo poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di illecita detenzione di materiale bellico.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.