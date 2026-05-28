28 Maggio 2026 - 21:34:39
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Chirurgia robotica in gravidanza: primo intervento al Poma

Chirurgia robotica in gravidanza: primo intervento al Poma

MANTOVA Primo intervento con la chirurgia robotica durante la gravidanza all’ospedale di Mantova. Lo ha eseguito un team multidisciplinare composto da ginecologi, anestesisti, chirurghi e endocrinologi guidato dal direttore della struttura di Chirurgia Generale Luigi Boccia e dall’anestesista Daniela Dal Santo. L’intervento, effettuato con tecnica mini-invasiva su una paziente di 40 anni, ha consentito di rimuovere il surrene affetto da adenoma. “Alla fine del primo trimestre della sua prima gravidanza – spiega il direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia Gianpaolo Grisolia – la donna è stata ricoverata nel nostro reparto dopo aver manifestato un rapido aumento di peso, gonfiore al volto con difficoltà ad aprire gli occhi, dolori muscolari, crampi e un sonno sempre più disturbato. Gli esami hanno presto evidenziato livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, molto elevati, insieme alla comparsa di ipertensione arteriosa. I medici sono così arrivati a diagnosticare la sindrome di Cushing, causata da un adenoma del surrene, un piccolo tumore benigno che altera profondamente l’equilibrio ormonale”.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati