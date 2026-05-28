Roverbella: lavori alle Poste finite, ufficio riaperto

ROVERBELLA Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Roverbella dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo la tipologia Polis, portando a trentanove le sedi coinvolte e rinnovate in provincia di Mantova. Sono terminati infatti gli interventi di ammodernamento della sede di via Custoza, pensati per accogliere anche i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie a Polis, il progetto di Poste Italiane nato per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei Comuni con meno di 15mila abitanti e contribuire al loro rilancio.L’ufficio è stato completamente rinnovato. La sala dedicata ai clienti dispone ora di nuovi arredi e colori, di una corsia per ipovedenti e di soluzioni a basso impatto ambientale, tra cui un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per consentire un accesso più agevole ai servizi della Pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti postali e finanziari.Nella sede sono disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi Inps, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono inoltre richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con possibilità di ricezione a domicilio.L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.