Tennis Tavolo serie A1 m – Forza ALFA FOOD Bagnolese, ora o mai più! Oggi può avverarsi il sogno del primo scudetto

Bagnolo San Vito Questa sera alle ore 18 a Bagnolo San Vito, nella palestra delle Scuole Medie in Via Matteotti 23, si disputerà la gara di ritorno della finale dei play off scudetto. Un grande incontro che vedrà contendersi lo scudetto la squadra mantovana dell’Alfa Food Bagnolese e la squadra siciliana del Top Spin Messina. Un incontro che richiamerà un numeroso pubblico di appassionati, in quanto si potranno ammirare le grandi qualità tecniche degli atleti delle due formazioni in campo: si tratterà di un mach difficile e pieno di insidie per i mantovani, che dovranno tornare a concentrarsi dopo la vittoria dell’andata e giocare al limite delle proprie possibilità, contro la temibile squadra siciliana che, ricordiamo, è vice campione d’Italia in carica. Il Top Spin Messina del presidente Giorgio Quartuccio potrà contare sui seguenti temibili atleti: Danilo Faso, Antonino Amato, Niagol Stojanov, Vladislav Ursu e Frane Tomislav Kojic. E in più su Junior Humberto Manhani. L’Alfa Food Bagnolese è consapevole della difficoltà e ai presenterà in campo agli ordini del tecnico Cristina Semenza con gli italiani Mihai Razvan Bobocica e Jordy Piccolin e lo svedese Hampus Soderlund. Purtroppo ancora assenti per malattia Tommaso Giovannetti e per problemi personali lo spagnolo Rafael De Las Heras.

Si attende una partecipazione importante di pubblico, che sarà determinante con il proprio calore per aiutare i ragazzi nell’impresa. A memoria mai una squadra locale ha disputato a Bagnolo una finale scudetto in una disciplina sportiva. Ora sentiamo in proposito alla gara il tifoso Carlo Zampolli: «E’ letteralmente: “Ora o mai più”. Aver vinto 3-2 a Messina all’andata è stato fantastico, ma ora arriva la parte più complessa: chiudere i conti oggi non è solo una partita di tennis tavolo: è un evento per tutta la nostra comunità. Invito tutti i mantovani a riempire la palestra: andiamo a scrivere la storia sportiva insieme. Forza Bagnolese!».