L’evento – La boxe illumina la festa di Montanara. Fari sul match pro Mondillo-Maderic

Curtatone La boxe è pronta per tornare protagonista. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Curtatone, si è svolta la presentazione dell’appuntamento dedicato alla “nobile arte” in programma questa sera dalle ore 21 nel Parco Pognani di Montanara, in occasione della prima delle tre sere della festa “MayDay26”. Tre sere che vedranno impegnati dietro le quinte i responsabili e i volontari dell’As Curtatone, a partire dal presidente Marco Madella, e hanno scelto la boxe come primo atto del progetto per ridare vita alla tradizionale Festa di Montanara. A illustrare il programma della riunione vi erano Bruno Falavigna, maestro della Boxe Mantova e coordinatore del progetto che punta a portare il pugilato in provincia, il presidente dell’As Curtatone Madella, Antonio Mondillo, professionista della Boxe Mantova che stasera sfiderà il croato Matija Maderic per la categoria medio massimi, e il sindaco e presidente della Provincia Carlo Bottani. Quest’ultimo non ha nascosto la propria soddisfazione per lo sforzo organizzativo da parte dell’As Curtatone. Anche Madella ha dichiarato di essere contento dell’interesse che sta riscontrando il progetto e si è detto convinto che la riunione allestita con il m° Falavigna saprà divertire tutti, non solo gli appassionati. Il programma prevede otto match con protagonisti i dilettanti: Caterina Falavigna della Boxe Mantova contro Irene Mariani de La Spezia Boxe; Francesco Turrina della Mantova Ring contro Rassel Ferrari di Secondo Out Parma; Cesar Apolinario da Costa della Boxe Mantova contro Aldo Rota (Boxe Reggiana); Matteo Rossato della Boxe Mantova contro Cristian Pinto (La Spezia Boxe); Matteo Di Padova della Mantova Ring contro Michele Piccinno (Secondo Out); Nicolò Segala della Boxe Mantova contro Gianmarco Profeta (Barca Boxe); Sabri Toumi della Boxe Mantova contro Safer Kliai (Boxe Fidenza) e Vladislav Ivanon della Boxe Guastalla contro Samuele Di Virgilio della Boxe Ferraro. La riunione si concluderà con il “main event”: la sfida tra i prof mediomassimi Antonio Mondillo della Boxe Mantova e il croato Matija Maderic. (b)