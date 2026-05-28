“Amici poliziotti”: la Questura di Mantova apre le porte ai ragazzi dell’Anffas

MANTOVA. Un pomeriggio speciale, all’insegna dell’inclusione, della scoperta e di tanti sorrisi. Mercoledì 27 maggio, la Questura di Mantova ha aperto le sue porte a otto giovani ospiti del servizio Atelier del Fare della Fondazione ANFFAS Mantova ATS, associazione da anni in prima linea sul territorio per promuovere l’autonomia e la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Un pomeriggio speciale, all’insegna dell’inclusione, della scoperta e di tanti sorrisi. Mercoledì 27 maggio, la Questura di Mantova ha aperto le sue porte a otto giovani ospiti del servizio Atelier del Fare della Fondazione ANFFAS Mantova ATS, associazione da anni in prima linea sul territorio per promuovere l’autonomia e la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

I ragazzi, accompagnati dagli educatori e accolti dai Commissari Giulia Cimbolli Spagnesi e Federico Cascino, hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con gli “amici poliziotti”, scoprendo da vicino i segreti e il lavoro quotidiano della Polizia di Stato.

Dalla radio della Volante ai segreti della Scientifica

La visita, che ha destato grandissimo entusiasmo e curiosità tra i giovani, si è articolata in diverse tappe emozionanti. I ragazzi sono potuti salire a bordo della Volante della Polizia, esplorando l’abitacolo e provando l’emozione di lanciare un saluto via radio agli agenti impegnati nel controllo del territorio.

Subito dopo, il gruppo ha visitato la Sala Operativa, la vera “cabina di regia” della Questura dove vengono coordinate le emergenze e gestite le chiamate che giungono al Numero Unico 112. La giornata si è conclusa nei laboratori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Qui i poliziotti hanno catturato l’attenzione degli ospiti mostrando i trucchi del mestiere: polveri magnetiche per rilevare le impronte digitali, luci iridescenti e le moderne tecniche di fotosegnalamento.

Un passo avanti verso l’inclusione

L’iniziativa rientra perfettamente negli obiettivi quotidiani dell’ora Atelier del Fare , un servizio della Fondazione ANFFAS mirato a favorire il benessere di adolescenti e giovani attraverso laboratori pratici, visite guidate ed occasioni di socializzazione. Grazie alla disponibilità della Polizia di Stato, l’evento ha offerto ai ragazzi non solo un momento di svago e crescita, ma anche una preziosa opportunità per fare gruppo e sentirsi parte attiva e protetta della comunità civile.