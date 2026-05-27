Musica e spettacolo a cielo aperto: torna il Mantova Summer Festival

Mantova Summer Festival anche quest’anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te, confermandosi tra gli appuntamenti musicali e culturali più attesi dell’estate italiana.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, con artisti del calibro di Nick Cave e Carlos Santana, il festival anche quest’anno torna con una lineup d’eccezione che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali, trasformando Mantova in un prestigioso palcoscenico a cielo aperto.
Al centro del progetto c’è la visione di Mister Wolf, società di consulenza artistica specializzata nell’offrire un ventaglio di servizi completi legati alla produzione ed orientati alla valorizzazione della peculiarità e le esigenze del territorio in cui vengono ospitati.
Attorno allo spettacolo viene progettata un’esperienza molto più ampia, che include la gestione del food & beverage, la realizzazione di attività collaterali e un’organizzazione pensata per limitare l’impatto ambientale. È proprio da questa filosofia che nasce la scelta delle location del festival.
Le serate si svolgeranno infatti in due luoghi simbolo di Mantova: Piazza Sordello, cuore monumentale della città, e il Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, spazio di straordinario fascino all’interno di uno dei complessi storici più rappresentativi del patrimonio mantovano.
Mantova Summer Festival diventa così un’esperienza che va oltre il concerto, unendo la forza dello spettacolo live alla bellezza di alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, trasformando ogni appuntamento in un evento immersivo e irripetibile, capace di valorizzare la città attraverso la musica e la cultura.
Il festival si inserisce inoltre nel più ampio contenitore di Mantova Live, nato dalla collaborazione con il Comune di Mantova per portare in città la grande musica nazionale e internazionale durante tutto l’anno, coinvolgendo alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio.