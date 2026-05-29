Colpo di pistola in casa: uomo trovato senza vita a Borgo Virgilio

CERESE (Borgo Virgilio) Nel pomeriggio di ieri 28 maggio giungeva al numero di pronto intervento 112 la telefonata di una donna disperata: chiedeva aiuto riferendo che era partito un colpo di pistola ed il suo compagno era gravemente ferito all’interno della sua abitazione di Borgo Virgilio.

Sul posto giungeva in breve tempo il personale medico del 118 ed una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, impegnata nei servizi concordati e condivisi in Prefettura durante un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, il soggetto era già deceduto. Si tratta di Alberto Scalari, 65 anni.

Sul posto interveniva personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, nonché personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Mantova per eseguire i rilievi del caso ed un accurato sopralluogo, con la presenza sul posto del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Mantova. La salma del 65enne è stata in seguito trasferita nelle sale mortuarie dell’ospedale Carlo Poma dove nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia. L’abitazione in cui è avvenuto il fatto, una casa in strada Parenza Bassa, è stata posta sotto sequestro giudiziario.