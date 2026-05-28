Truffe online, finti noleggi auto a lungo termine su Facebook: la Polizia Postale denuncia due persone

MANTOVA. Un’azienda di autonoleggio fantasma, creata ad arte su Facebook con tanto di siti web realistici, mail aziendali e numeri di telefono dedicati. È l’efficace trappola tesa da due truffatori che sono riusciti a raggirare una cittadina mantovana, incassando oltre 4.000 euro per un’auto a lungo termine mai consegnata.

La Polizia di Stato, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, ha denunciato due persone di 52 e 69 anni. L’accusa per entrambi è di truffa contrattuale aggravata in concorso.

La trappola sui social e l’indagine

L’inchiesta è scattata dopo la denuncia della vittima. La donna, attratta da un annuncio economico su Facebook, è stata agganciata dai malviventi e indotta a effettuare diversi bonifici. Convinta di aver concluso un regolare contratto di noleggio, non ha però mai visto arrivare il veicolo.

Gli accertamenti informatici e investigativi, condotti dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova (Polizia Postale), hanno svelato una rete ben più ampia. Utilizzando tecniche di Social Media Intelligence e analisi delle fonti aperte (OSINT ), gli agenti hanno isolato i profili Facebook e i contatti telefonici dei due indagati. Incrociando i dati bancari e telematici, i poliziotti hanno scoperto che la coppia aveva già colpito in diverse altre province italiane, applicando sempre lo stesso identico schema.

I consigli della Polizia Postale per non farsi raggirare

Questo genere di truffe è in forte crescita. Per questo motivo, la Polizia di Stato ha diffuso un vademecum con le regole fondamentali per proteggersi durante le transazioni online: