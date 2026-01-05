Arrestati due giovani con 1,6kg di droga in auto

I Finanzieri di Mantova, nell’ambito del proprio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno colto in flagranza di reato ed arrestato due soggetti, uno straniero e un italiano, poco più che ventenni, per traffico di sostanze stupefacenti, con 1,6 kilogrammi di droga su strada.

Più in particolare, presso il casello autostradale di Mantova-Nord, in direzione ingresso in città, veniva fermata un’autovettura, con a bordo una coppia, con perquisizione e rinvenimento, di kilogrammi circa 1,6 di hashish, in panetti e ovuli ed oltre euro 2 mila in contanti e conseguente, relativo, sequestro nonché arresto, in flagranza di reato, dei due soggetti, associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per fattispecie delittuose, in materia di stupefacenti, in concorso, ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Di rilievo, sia la qualità dello stupefacente, sia l’illecito provento che avrebbe fruttato una volta immessa sul mercato. L’attività di servizio, si inserisce, altresì, nell’ambito del dispositivo, delle Fiamme Gialle mantovane, di contrasto ai traffici illeciti, sul territorio, a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati da fortissima pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, non ultimo con riferimento ai conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, confermandosi obiettivo della mission istituzionale, della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la competente Autorità Giudiziaria nonché valore funzionale ad incrementare, sia la prevenzione, sia la “sicurezza percepita” e a “leggere”, in modo costante, lo scenario operativo di riferimento per trarne ogni utile spunto investigativo.

Detti servizi, testimoniano, altresì, la costante attenzione, in materia, da parte delle Istituzioni, dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza. Si evidenzia, che le responsabilità saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, pertanto, in attesa della definitività del giudizio, sussiste la presunzione di non colpevolezza.