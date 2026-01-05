Attivisti a Palazzo Te, denunciate tre persone

Domenica 4 gennaio. È scoccato da poco mezzogiorno quando giunge una chiamata al 112 da parte della vigilanza di Palazzo Te di Mantova. Nella richiesta di intervento viene segnalata la presenza di tre soggetti, attivisti ambientalisti, che hanno cosparso di farina la “sala dei giganti”, gettando a terra delle fotocopie di banconote da 20 euro e srotolando degli striscioni.

In breve tempo giungono sul posto alcune pattuglie dei Carabinieri che, dopo aver identificato 3 soggetti, li accompagnano nella caserma di via Chiassi.

Il terzetto, facente parte del collettivo “ribellione animale e no food no science”, un 25nne di Peschiera sul Garda (VR), un 46nne di Calamandrana (AT) ed una 30nne di Mantova, dopo gli accertamenti del caso, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di danneggiamento aggravato, deturpamento ed imbrattamento di beni culturali in concorso tra loro.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.