Bilancio regionale, Mazzali (Fdi): Approvato mio odg per strutture per minori con dipendenze

MILANO In sede di Assestamento di bilancio, è stato approvato il mio ordine del giorno che impegna la Giunta a individuare adeguate risorse finanziarie al fine di creare strutture per minori con problemi di dipendenza, che prevedano la totale presa in carico del minore e della famiglia, integrando anche tutte le risorse sia pubbliche che private del territorio.

Purtroppo la pandemia ha aggravato molte problematiche legate al mondo delle dipendenze e la solitudine del lockdown non ha aiutato persone già fragili. Il consumo non solo non è diminuito, ma anzi si è rivolto a soggetti sempre più giovani. L’aggancio e la presa in carico dei ragazzi deve essere una priorità per chi governa e per questo è necessario pensare a percorsi ad hoc, che si rivolgano sia alla prevenzione che alla cura. Per portare avanti alcuni di questi progetti sono necessarie strutture che avranno carattere residenziale con percorsi personalizzati e prevederanno il coinvolgimento diretto della famiglia. Tali strutture dovranno, inoltre, essere in grado di sviluppare interventi che soddisfino i bisogni anche formativi e di inserimento lavorativo dei giovani. Questi sono gli obiettivi del mio ordine del giorno che è stato approvato oggi in Consiglio.

Il mio impegno nella lotta alle dipendenze ha caratterizzato il mio impegno in Regione fin dal primo giorno e continua con questo odg”.

Lo dichiara Barbra Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.