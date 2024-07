I consigli dell’architetto: superfici green per la nostra abitazione

LA CASA CONTEMPORANEA Se dovessimo fare una fotografia alla casa come la intendiamo oggi, potremmo definirla perlopiù un ambiente in continua evoluzione, che sottolinea l’uso dei materiali come elementi chiave per definire l’estetica e la funzionalità degli spazi abitativi, ampliando la sensazione di benessere. Come veri e propri scenari, gli ambienti della casa contemporanea stimolano i sensi attraverso texture, materiali, colori e finiture, favorendo un’esperienza abitativa più autentica e coinvolgente.

LA CASA CONTEMPORANEA: UNA CASA MATERICA

Uno degli aspetti fondamentali è l’utilizzo predominante di materiali naturali e sostenibili. Legno, pietra, marmo, argilla e metallo vengono selezionati per le loro qualità intrinseche e la loro capacità di conferire calore e carattere agli ambienti. Non solo, come già sottolineato la casa materica utilizza anche le texture per creare un’esperienza tattile ricca e diversificata. La combinazione di superfici lisce e ruvide, opache e lucide, fredde e calde, genera contrasti che rendono ogni ambiente unico e dinamico. In ultimo, l’utilizzo della luce in tutte le sue infinite applicazioni ed espressioni, crea scenari eleganti e sofisticati.

VECCHI E NUOVI MATERIALI SOSTENIBILI

Negli ultimi anni ci siamo proiettati verso la realizzazione di case ecosostenibili, costruite cioè con materiali capaci di assicurare un corretto equilibrio tra impatto ambientale, efficienza energetica ed efficienza economica. La ricerca sta andando ben oltre l’utilizzo degli elementi naturali: si stanno sviluppando nuovi materiali sempre più sostenibili. Sono vere e proprie superfici ingegnerizzate, attraverso le quali è possibile dialogare con la sfera sensoriale dell’utente, manipolando il colore, la texture, lo spessore, eccetera. Queste superfici green fanno parte di un modello di economia circolare, in fase di regolamentazione da parte dell’UE, che ha come obiettivo l’introduzione di standard minimi per rendere durevoli ed ecocompatibili i prodotti sul mercato.

cerca ed innovazione. Sottolineo questo concetto come un invito a liberarsi dalle idee convenzionali sulla casa, per aprirsi all’utilizzo delle numerose superfici innovative che abbiamo a disposizione. A tal proposito, vorrei soffermarmi all’ultima Design Week milanese, l’installazione di Palazzo Bovara ‘Material Home’, ci ha mostrato inedite possibilità di applicazione dei materiali da un lato approfondendone la natura, dall’altro forzandone le potenzialità (Elisa Ossino Studio). Mi è piaciuta molto perché si tratta di un percorso, in uno scenario sempre mutevole, di sette ambienti della casa, che evidenzia in maniera magistrale, le diversità estetiche, cromatiche e tattili dei materiali. Un percorso veramente illuminato, che apre la mente a nuovi punti di vista.

Arch. Annalisa Panerari

