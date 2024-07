Boxe – Spettacolo in piazza Broletto per il 10º Memorial Lasagna

Mantova E’ andata in scena ieri sera, nella splendida cornice di piazza Broletto, la decima edizione del “Memorial Attilio Lasagna”. La kermesse, organizzata dal procuratore sportivo Francesco Ventura e dalla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna, in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio di Comune e Provincia. è stata seguita da almeno 500/600 spettatori. In apertura solo saliti sul ring i giovani dilettanti mantovani: lo junior Moiza Hussnain Asif per la Boxe Mantova è stato sconfitto ai punti da Antoine Euticcho della Boxe Guastalla, autore di un ottimo secondo round e di un bel finale nel terzo. Applausi poi per lo junior Matteo Di Padova della Mantova Ring che ha vinto ai punti contro Nicolò Maccaferri della Navile Bologna. Davvero un match spettacolare il suo. A seguire gli altri dilettanti virgiliani della Boxe Mantova: Samir Haddaij e Rei Gabrieli. Saltato invece il match di Mondillo. Al miglior pugile la “Coppa Giulio Giovannoni”, in ricordo del giornalista sportivo recentemente scomparso che per tanti anni fu speaker della Boxe Cavallari, Mantova e Tricolore. In tarda serata è poi andato in scena il ‘clou’ con i tre incontri dei prof seguiti dal procuratore Ventura: 62kg per Arblin Kaba (al primo match nei pesi leggeri) e 63kg per Maycol Escobar; 75,5kg per Hassan Kobba e 74,5kg per Francesco Palermo; 70,8kg sia per Mohammed Graich che per il suo avversario spagnolo Ayoub Zakari. Parte dell’incasso sarà devoluto all’Istituto Oncologico Mantovano.

(Sull’edizione di domani ampio servizio sulla riunione di pugilato)

Sergio Martini