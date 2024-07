MantovaFilmFest celebra i cento anni di Mastroianni

MANTOVA Bentornati al cinema, bentornati al MantovaFilmFest. L’edizione 2024 della manifestazione dedicata al cinema italiano e non solo si svolgerà da mercoledì 21 a domenica 25 agosto nella consueta cornice del cinema Mignon di Mantova, in via Benzoni 22. Una festa del cinema di cinque giorni con proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali e anteprime per la città: come da tradizione, cinque sezioni comporranno il calendario del festival, spaziando tra i generi, i registri e le epoche storiche.

Il programma completo verrà presentato ufficialmente lunedì 5 agosto in due momenti: al mattino nella conferenza stampa che si svolgerà presso sala consiliare del Comune di Mantova, e in serata con un evento speciale per la città in piazza Leon Battista Alberti, cui seguirà la proiezione della versione restaurata di un classico immortale del cinema italiano come “I soliti ignoti” di Mario Monicelli.

Quella del 6 agosto sarà una serata per rendere omaggio ai cento anni dell’indimenticabile Marcello Mastroianni, icona mondiale del cinema italiano che è anche il protagonista del manifesto ufficiale di questa edizione.

Il film da cui è tratta l’immagine è “L’assassino”, opera prima di Elio Petri datata 1961, uno dei cinque film che comporranno la sezione Retrospettiva, dedicata non a una singola figura del nostro cinema, bensì alla casa di produzione più longeva e probabilmente più importante della storia del cinema italiano. Si tratta della Titanus, società di produzione che in questo 2024 giunge a centoventi anni di vita, e a cui si devono molte delle opere più decisive del panorama nazionale e internazionale. Alla sua storia e ai suoi protagonisti il MantovaFilmFest renderà omaggio proponendo cinque opere nascoste ma indimenticabili, da riscoprire nella loro versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Accanto alla Retrospettiva, il festival conferma la formula ormai consolidata nelle altre sezioni: il Concorso opera prima che come da tradizione vedrà il pubblico premiare col Lauro di Virgilio il film più apprezzato tra gli otto esordi della stagione selezionati; la sezione Filmdoc che raccoglie alcuni tra i più interessanti lavori documentari dell’anno; le Opere prime internazionali che scavalcano i confini nostrani per scoprire le voci nuove del panorama mondiale. Ci sarà anche spazio ad alcuni eventi speciali come anteprime e incontri con gli autori, ad aprire e chiudere la manifestazione.

Il MantovaFilmFest 2024 si svolgerà dal 21 al 25 agosto presso il cinema Mignon di via Benzoni 22, con proiezioni nella sala interna e nell’arena estiva.

L’accesso alla manifestazione è regolamentato dalla sottoscrizione di un abbonamento del costo di 30 euro che dà diritto ad accedere a tutte le proiezioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli abbonamenti saranno messi in vendita a partire dalla serata di presentazione del programma del 5 agosto. Presto on line il sito ufficiale della manifestazione aggiornato (www.mantovafilmfest.com); tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili anche sulle pagine social del festival.