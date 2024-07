Il sindaco Palazzi coinvolto in un tamponamento in A22. Tutti illesi rassicura e dà la colpa a qualche “benevola maledizione”

MANTOVA Ha dato la colpa a “qualche benevola maledizione per i tanti cantieri”. Ci ha scherzato su il sindaco di Mantova Mattia Palazzi che è rimasto coinvolto in un tamponamento in A22 mentre si recava a una riunione di Autobrennero Spa. Palazzi ha postato il tutto sul suo profilo Instagram con una foto che lo ritrae con il collarino nella corsia del pronto soccorso di Mantova. Il sindaco ha poi rassicurato tutti sia sulle sue condizioni che su quelle delle altre persone coinvolte, compreso il signore che ha tamponato la sua auto, quindi ha ringraziato il personale del pronto soccorso del Poma. Dieci giorni di collarino e antidolorifici e via.