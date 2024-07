Pallavolo f – La Vbc ricomincia dall’A2. Ghini nuovo presidente

Sabbioneta Dopo aver salvato sul campo la serie A1 e la rinuncia a partecipare alla massima serie, la Vbc riparte dalla serie A2. Iscritta e accettata all’ultimo momento dopo che si era temuto il peggio per la società della Baslenga. In una conferenza stampa a Sabbioneta si è aperto un nuovo ciclo di una piazza che ha vinto Champions e scudetto e dunque fra le più blasonate. Il presidente Massimo Boselli Botturi passa il testimone al Dg Giovanni Ghini e lo annuncia lui stesso a Sabbioneta: Lascio la presidenza in buone mani convinto che si possa tornare a fare ottime cose dopo che ci siamo iscritti in A2 e abbiamo esplicato le ultime modalità burocratiche”. Sulla stessa lunghezza d’onda il neo presidente Ghini: “Ripartiamo coi nostri sponsor, i nostri dirigenti e i nostri tifosi con la convinzione di poter fare bene divertendoci e divertendo chi vorrà continuare a seguirci”. A Sabbioneta erano presenti anche i nuovo allenatore Bruno Napolitano e la nuova alzatrice Giulia Pincerato. La Vbc riparte da loro. Il tecnico esperto del campionato ha parlato dell’A2: “Un campionato lungo e difficile e dal meccanismo particolare. Partiamo con tanta fiducia e scopriremo strada facendo le nostre potenzialità e possibilità”. Pincerato torna a Casalmaggiore dopo cinque anni: “Una piazza storica e torno in A2 con entusiasmo. Ho tanti amici da queste parti e un bel ricordo dei tifosi della Vbc”. A breve conosceremo il roster.

Sergio Martini