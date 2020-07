Cade per strada inseguendo la ladra: anziano finisce in ospedale

MANTOVA Ha cercato di inseguire la ladra che gli aveva appena sfilato l’orologio dal polso con la tecnica dell’abbraccio ma è caduto ed è finito all’ospedale. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri in via Erasmo Boschetti, traversa di viale Montenero, nei pressi dei giardini di Palazzo Te. Nella circostanza ad essere derubato a seconda delle varianti da una fantomatica conoscente o da una turista in cerca di indicazioni stradali, è stato un pensionato mantovano 76enne. Come detto il modus operandi, nonostante il periodo di stop, è restato pressochè invariato. La giovane ladra, di solito avvenente e con accento straniero, si è infatti avvicinata all’uomo e adducendo la scusa di essersi persa ha chiesto alcune informazioni. Ma dopo averle ricevute ecco il secondo step del raggiro. La donna per ringraziare l’anziano della cortesia ricevuta le ha buttato le braccia al collo stringendolo in un caloroso abbraccio. Ma il pensionato subito dopo quel gesto “furtivo”, si è invece accorto che la giovane tanto gentile altro non era in realtà che un’abile ladra, la quale nel momento del contatto fisico tra i due, ha prontamente provveduto con movimento fulmineo a sganciare il cinturino dell’orologio che l’uomo portava al polso. Da lì è scattato subito l’inseguimento a piedi ma la differenza di età e di agilità ha comportato per il derubato una rovinosa caduta a terra. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto oltre al 118 anche una Volante della questura. Gli agenti dopo aver raccolto la testimonianza del 76enne, poi trasportato per accertamenti al pronto soccorso del Carlo Poma, hanno così dato avvio alle ricerche della malvivente nel frattempo dileguatasi.