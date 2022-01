Lotteria di Natale di Aido, i biglietti vincenti

MANTOVA I numeri vincenti della lotteria di Natale di Aido Sezione Provinciale di Mantova.

Biglietti estratti n°

1 VIAGGIO PER DUE PERSONE UNA SETTIMANA 1.893

2 WEEK END PER DUE PERSONE 3.156

3 BUONO PER UNA GIORNATA PRESSO ISLAND SPA 979

4 PLANETRARIA WESTWE 12.741

5 MICROONDE SAMSUNG 63

6 SOUNDBAR SHARP 6.382

7 CUFFIE WIRELESS PANASONIC 10.850

8 SPAZZOLINO ELETTRICO ORALB PRO2 4.920

9 PURIFICATORE D’ARIA – IONIZZATORE 14.972

10 OROLOGIO FITNESS UOMO/DONNA 3.308

11 ROBOT ASPIRAPOLVERE CYCLONIA 13.140

12 FRIGGITRICE ARIA AMBIANO 6.489

13 QUADRO PITTORE MANTOVANO 11.637

14 TRATTAMENTO RIFLESSOLOGICO – STUDIO EUGENIA CURTATONE (MN) 4.714

15 CESTO PRODOTTI DA FORNO – PANIFICIO MAGNANINI CURTATONE (MN) 2.733

16 FERRO DA STIRO 10.484

17 PIASTRA IMETEC 7.243

18 PHON PROFESSIONALE BABYLISS 4.882

19 GELATIERA AMBIANO 12.184

20 SBATTITORE AMBIANO 8.095

21 FRULLATORE AD IMMERSIONE AMBIANO 13.846

22 GRATTUGGIA ELETTRIVA DICTROLUX 11.677

23 SET SCATOLE PER ARMADI 3.759

24 VASO CRISTALLO DAVINCI 401

25 BUONO SCONTO L’OCCHIALE MANTOVA 8.827

26 BUONO SCONTO FERRAMENTA TECNO ROMANI – S. GIORGIO BIGARELLO 5.591

27 BUONO SPESA CAFFETTERIA COLONNA CURTATONE 7.611

28 SET ASCIUGAMANI 2.313

29 SALE E PEPE 11.543

30 BUONO SCONTO FERRAMENTA TECNO ROMANI – S. GIORGIO BIGARELLO 5.113