MANTOVA I numeri vincenti della lotteria di Natale di Aido Sezione Provinciale di Mantova.
Biglietti estratti n°
1 VIAGGIO PER DUE PERSONE UNA SETTIMANA 1.893
2 WEEK END PER DUE PERSONE 3.156
3 BUONO PER UNA GIORNATA PRESSO ISLAND SPA 979
4 PLANETRARIA WESTWE 12.741
5 MICROONDE SAMSUNG 63
6 SOUNDBAR SHARP 6.382
7 CUFFIE WIRELESS PANASONIC 10.850
8 SPAZZOLINO ELETTRICO ORALB PRO2 4.920
9 PURIFICATORE D’ARIA – IONIZZATORE 14.972
10 OROLOGIO FITNESS UOMO/DONNA 3.308
11 ROBOT ASPIRAPOLVERE CYCLONIA 13.140
12 FRIGGITRICE ARIA AMBIANO 6.489
13 QUADRO PITTORE MANTOVANO 11.637
14 TRATTAMENTO RIFLESSOLOGICO – STUDIO EUGENIA CURTATONE (MN) 4.714
15 CESTO PRODOTTI DA FORNO – PANIFICIO MAGNANINI CURTATONE (MN) 2.733
16 FERRO DA STIRO 10.484
17 PIASTRA IMETEC 7.243
18 PHON PROFESSIONALE BABYLISS 4.882
19 GELATIERA AMBIANO 12.184
20 SBATTITORE AMBIANO 8.095
21 FRULLATORE AD IMMERSIONE AMBIANO 13.846
22 GRATTUGGIA ELETTRIVA DICTROLUX 11.677
23 SET SCATOLE PER ARMADI 3.759
24 VASO CRISTALLO DAVINCI 401
25 BUONO SCONTO L’OCCHIALE MANTOVA 8.827
26 BUONO SCONTO FERRAMENTA TECNO ROMANI – S. GIORGIO BIGARELLO 5.591
27 BUONO SPESA CAFFETTERIA COLONNA CURTATONE 7.611
28 SET ASCIUGAMANI 2.313
29 SALE E PEPE 11.543
30 BUONO SCONTO FERRAMENTA TECNO ROMANI – S. GIORGIO BIGARELLO 5.113
Lotteria di Natale di Aido, i biglietti vincenti
MANTOVA I numeri vincenti della lotteria di Natale di Aido Sezione Provinciale di Mantova.