Ladri di biciclette nello scantinato: colpo da 4mila euro

MANTOVA Sono tornati dalle vacanze e anziché la casa hanno trovato lo scantinato svaligiato. È successo a una famiglia che abita nella zona di viale Europa e viale Italia a Dosso del Corso. I ladri però non sembrano avere preso di mira per caso lo scantinato; all’interno c’erano due mountain bike di marca per un valore complessivo di 4mila euro. Insomma quasi un furto su commissione questo, che è stato scoperto lo scorso week-end dai proprietari, tornati a casa dopo avere trascorso un periodo di vacanza fuori città. I ladri avrebbero forzato la porta dello scantinato e prelevato le due preziose biciclette con le quali si sono poi dileguati. Il furto è stato denunciato nelle scorse ore alle forze dell’ordine che hanno subito dato il via alle indagini del caso. Al vaglio anche la possibilità di acquisire le immagini delle telecamere puntate in zona, anche se risalire agli autori del furto tramite queste riprese si presenta fin da subito come un’impresa più che difficile, visto che non è dato sapere in che giorno e a che ora i malviventi abbiano agito. Quello dei furti nelle abitazioni lasciate incustodite per le ferie estive è una costante di questo periodo, e nemmeno il coronavirus ha fermato l’azione di questi malviventi.