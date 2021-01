Furto su commissione? Rubate 70 pecore a Serravalle

SERRAVALLE – Alle 19 di domenica sera era passato a controllare i suoi animali per vedere se tutto era in ordine; ieri mattina alle 7 è tornato sul posto e ha avuto l’amara sorpresa di scoprire che, nella notte, qualcuno gli aveva sottratto ben 70 pecore del proprio gregge. Vittima del furto un pastore marocchino residente a Sustinente che aveva i capi ricoverati a Serravalle, in località Casteltrivellino; il danno si aggira sui 20mila euro.

Difficile pensare a qualcosa di diverso da un furto su commissione – anche se i carabinieri di Sustinente, che stanno indagando sul fatto, stanno portando avanti i loro rilievi a trecentosessanta gradi – perchè un furto di decine di pecore, ben settanta stando a una prima stima, non può essere attuato se non prevedendo l’impiego di uno o più mezzi pesanti e necessita comunque di una certa organizzazione per non dare nell’occhio, anche in una località di campagna piuttosto isolata come, appunto, Casteltrivellino (il cui territorio segna, a nord-est, il confine tra Serravalle a Po e Ostiglia). I ladri hanno risparmiato solo le pecore gravide che il pastore aveva ricoverato in una piccola struttura, che sarebbe stato necessario scassinare rischiando di mandare a monte l’intero piano. Al momento non vi sarebbero testimonianze utili agli inquirenti che stanno visionando le telecamere dei varchi per avere qualche informazione utile sul mezzo utilizzato dai malviventi e in che direzione si sono dileguati.