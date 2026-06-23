Come difendere l’impresa dal cyber risk: il webinar di Apindustria

In un contesto economico sempre più digitalizzato, la sicurezza informatica non è più una questione riservata alle grandi multinazionali o ai reparti IT. Oggi ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività, è esposta a minacce informatiche che possono compromettere dati, processi produttivi, rapporti con clienti e fornitori e, nei casi più gravi, la stessa continuità operativa dell’azienda.

Per aiutare imprenditori, manager e professionisti a comprendere meglio questi rischi e a conoscere gli strumenti disponibili per affrontarli, Apindustria Mantova, in collaborazione con Verlingue e Chubb, promuove il webinar gratuito “Cyber Risk: come proteggere azienda, dati e continuità operativa dalle nuove minacce digitali”, in programma martedì 24 giugno dalle ore 14.30 alle 15.30 in diretta streaming.

Una vera e propria pillola informativa di un’ora, pensata per offrire una panoramica chiara e concreta su uno dei temi oggi più rilevanti per il mondo produttivo. Particolare attenzione sarà dedicata al valore concreto della copertura assicurativa. Una polizza cyber non rappresenta infatti soltanto un rimborso economico in caso di incidente, ma un vero e proprio sistema di protezione che consente all’impresa di affrontare una crisi informatica attraverso il supporto di specialisti, la gestione delle emergenze, il recupero dell’operatività e la tutela delle responsabilità derivanti da eventuali violazioni di dati o interruzioni dell’attività. Comprendere cosa copre una polizza, quali sono i limiti, le franchigie, le esclusioni e come viene determinato il premio assicurativo è oggi fondamentale per assumere decisioni consapevoli e adeguate al proprio profilo di rischio.

“La trasformazione digitale ha aperto straordinarie opportunità di crescita e competitività per le nostre imprese, ma ha introdotto anche nuove vulnerabilità che non possono essere sottovalutate – dichiara Giovanni Acerbi, Direttore di Apindustria Mantova – parlare di cyber risk significa parlare della capacità delle aziende di continuare a operare, di tutelare il proprio patrimonio informativo e di proteggere il rapporto di fiducia costruito nel tempo con clienti e partner. È fondamentale sviluppare una cultura della prevenzione e della gestione del rischio che coinvolga l’intera organizzazione”.

Nel corso dell’incontro interverranno esperti del settore assicurativo e della gestione del rischio che illustreranno, con un approccio pratico e orientato alle esigenze delle aziende, le principali problematiche legate alla sicurezza informatica e le soluzioni disponibili sul mercato. Sarà inoltre l’occasione per approfondire il rapporto tra prevenzione e assicurazione, evidenziando come una corretta analisi dei rischi aziendali rappresenti il primo passo per costruire una protezione realmente efficace.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione: è necessario inviare una e-mail a corsi@api.mn.it o contattare lo 0376221823.