Difende la zia e viene picchiato in piazza Broletto: denunciati sei giovani

MANTOVA – La Polizia di Stato ha denunciato sei giovani per la violenta aggressione avvenuta il 7 giugno in Piazza Broletto, a Mantova, ai danni di un ragazzo e di una donna. Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito che il pestaggio sarebbe nato dopo alcune offese rivolte da uno degli indagati alla zia di una delle vittime. Il giovane intervenuto per difenderla sarebbe stato poi aggredito dal gruppo con calci, pugni e sedie prese dal locale, mentre anche una donna intervenuta in suo aiuto sarebbe stata colpita. La vittima principale ha perso i sensi ed è stata ricoverata con un trauma cranico e varie abrasioni, con una prognosi di cinque giorni. Gli indagati sono innocenti fino a sentenza definitiva.