Fugge all’alt dei Carabinieri e aggredisce i militari: arrestato 21enne

CANNETO – Un 21enne residente a Canneto sull’Oglio è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo stradale. Alla vista della paletta, il giovane ha accelerato cercando di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Durante il fermo avrebbe aggredito i militari con calci e pugni. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 27 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina. Un carabiniere è rimasto ferito, riportando una prognosi di tre giorni. Arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, il giovane è comparso davanti al Tribunale di Mantova. Il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.