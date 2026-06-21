Tennis Tavolo – Europei U21, Nicole Arlia vince il bronzo nel misto e sfiora la semifinale nel singolare

Cluj-Napoca (Romania) Nicole Arlia Si è conclusa nei quarti l’avventura di Nicole Arlia ai Campionati Europei Under 21. L’azzurra della Brunetti Castel Goffredo, testa di serie n. 3 del torneo, è stata superata dalla slovena Sara Tokic per 4-3 (8-11, 11-7, 8-11, 5-11, 11-6, 11-7, 11-3) al termine di una sfida che l’aveva vista a lungo in controllo. L’inizio era stato molto positivo per la 20enne castellana. Nel primo set, sotto 5-7, aveva trovato le energie per ribaltare la situazione e chiudere sull’11-8. Tokic aveva risposto nel secondo parziale imponendosi per 11-7, ma Arlia era tornata subito avanti. Nel terzo gioco, dopo essere scivolata sullo 0-2, aveva cambiato ritmo, portandosi sul 5-2 e conservando il vantaggio fino all’11-8. Ancora più netta la quarta frazione, dominata grazie a un avvio travolgente che l’aveva proiettata sul 6-0 e successivamente sul definitivo 11-5. Con il punteggio di 3-1 la qualificazione alle semifinali sembrava a portata di mano, ma la slovena ha saputo reagire. Tokic ha alzato il livello del proprio gioco, aggiudicandosi il quinto set per 11-6 e il sesto per 11-7, riportando il confronto in equilibrio. Nella “bella” l’inerzia è rimasta dalla sua parte: il rapido allungo sull’8-1 ha di fatto chiuso ogni possibilità di rimonta per l’azzurra, costretta ad arrendersi sull’11-3. Nonostante la delusione per un podio sfumato dopo essere stata avanti di due set, il bilancio della manifestazione resta positivo. Negli ottavi di finale Arlia era stata protagonista di una splendida rimonta contro la tedesca Lorena Morsch, recuperando da 1-3 a 4-3 e dimostrando grande carattere e qualità tecniche. La pongista mantovana lascia inoltre la Romania con una prestigiosa medaglia di bronzo conquistata nel doppio misto insieme al romeno Andrei Istrate. I due si erano fermati soltanto in semifinale contro i tedeschi Wim Verdonshot e Josephina Neumann, dopo un match combattuto concluso sul 3-1. Un risultato di rilievo internazionale che conferma il valore di Arlia e la sua crescita costante nel panorama internazionale.