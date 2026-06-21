Bocce – La Gonzaghese piega la Villa Pomese e conquista la Coppa Mantova 2026

GONZAGA Grande spettacolo sabato scorso sulle corsie della Bocciofila di Pozzolo sul Mincio, teatro delle finali della Coppa Mantova 2026, che hanno visto imporsi l’A.R.C.I. Gonzaghese al termine di una sfida intensa e combattuta contro la Villa Pomese. A contendersi il prestigioso trofeo: la Gonzaghese, rappresentata dal presidente Paolo Morselli e dalla dirigente Paola Bringhenti, dal tecnico Sandra Giannotti, dal capitano Mauro Sinigaglia e dagli atleti Enrico Marchini, Massimo Dicembrini, Massimo Tessari, Alberto Battaglia, Giorgio Galli e Pierpaolo Marini, e la Villapomese, rappresentata dal presidente e dirigente Luciano Chiari, dal tecnico Gianni Bertolani, dal capitano Pasquale Allocca e dagli atleti Massimo Cappi, Remo Faccin, Carlo Malvezzi, Alberto Caldana, Andrea Caldana e Giuliano Andretto. La finale, disputata sulla distanza di due set agli otto punti, ha preso subito una direzione favorevole alla Gonzaghese. Nel primo turno di gioco, con gli incontri di terna e individuale, la formazione gonzaghese ha conquistato tutti e quattro i set in programma, costruendo un vantaggio determinante. Nel secondo turno, dedicato alle due partite di coppia, la Villa Pomese ha reagito con orgoglio, aggiudicandosi tre set su quattro. La rimonta, però, non è stata sufficiente a colmare il divario accumulato nella prima fase dell’incontro. Il verdetto finale ha così premiato l’A.R.C.I. Gonzaghese, vincitrice della Coppa Mantova 2026 con il punteggio complessivo di 5-3. La cerimonia di premiazione è stata condotta dal delegato FIB del Comitato di Mantova, Ferruccio Zanini, che ha ringraziato tutte le società partecipanti e la Bocciofila Pozzolese per l’ospitalità riservata alle semifinali e alla finale. Successivamente ha provveduto alla consegna della Coppa e delle pergamene alle prime quattro società classificate: a ritirare il premio per il terzo posto, ottenuto grazie al maggior numero di set vinti nelle semifinali, è stato William Bertazzoni, presidente della Nuova Roverbellese; per il quarto posto, invece, Raffaele Del Giudice in rappresentanza della Montata Carra. Prima dell’inizio delle finali, lo stesso Zanini aveva presentato le due squadre finaliste e i rispettivi componenti. La manifestazione si è svolta sotto la direzione di gara di Stefano Morandi, coadiuvato dagli arbitri volontari William Bertazzoni e Antonio De Feo. Una giornata di sport, passione e fair play che ha confermato il valore della Coppa Mantova come importante appuntamento del panorama boccistico provinciale. La Gonzaghese raccoglie così il testimone della Società Bocciofila P.F. Castellucchio, vincitrice dell’edizione 2025 della Coppa Mantova.