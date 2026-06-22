Da Mantova alla Toscana per amore dei cavalli, nuova vita e famiglia nella natura

MANTOVA – Letizia Galafassi è una giovane donna di 33 anni, che ha sempre avuto una passione innata per i cavalli. Cresciuta a San Giorgio di Mantova, ha trascorso la sua infanzia frequentando i maneggi locali, dove ha coltivato il suo amore per questi magnifici animali. La sua dedizione per i cavalli si è intrecciata con i suoi studi, portandola a laurearsi in biologia all’Università di Modena. Dopo il conseguimento della laurea, Daniela, mamma di Letizia, ha voluto premiare la figlia con un dono speciale: un’esperienza di una settimana nell’azienda Aquila Nera a Santa Luce in provincia di Pisa. Questo luogo, gestito da Davide, un esperto appassionato di cavalli, è noto per i suoi 18 ettari di splendidi terreni dove i cavalli vivono in libertà. Durante il suo soggiorno all’Aquila Nera, Letizia ha imparato a cavalcare in modo unico: senza sella, redini o morso, un metodo che richiede una profonda connessione e fiducia tra il cavallo e il cavaliere. Ma non è stata solo la tecnica di equitazione a catturare il cuore di Letizia; è stato anche l’incontro con Davide che ha segnato il suo destino. Dall’incontro tra Letizia e Davide è nato un grande amore. Insieme hanno avuto una figlia, Evelin, che cresce immersa nella natura tra i cavalli, vivendo un’infanzia straordinaria proprio come quella della madre. Letizia si è trasferita in Toscana ormai da sette anni, dove ha trovato non solo l’amore, ma anche una nuova vita. Oggi, l’azienda Aquila Nera è un punto di riferimento per gli appassionati di cavalli di tutta Europa e oltre. I turisti vengono a godersi l’esperienza unica di cavalcare lungo le spiagge, nei boschi e nelle radure, immersi nella bellezza della natura toscana. Letizia e Davide hanno creato un luogo magico, dove le persone possono connettersi con i cavalli e la natura, proprio come hanno fatto loro. Questa è la storia di Letizia: una vita arricchita dall’amore per i cavalli e dalla bellezza dell’amore condiviso.